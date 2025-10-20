Верховный суд рассмотрит кассацию убийцы прокурора ХМАО

Верховный суд Российской Федерации рассмотрит кассационную жалобу экс-чиновника Минфина Югры Юрия Чекина на приговор о пожизненном лишении свободы за заказное убийство бывшего прокурора округа Юрия Бедерина и двух бизнесменов. Об этом сообщается в окружной базе данных суда.

В 2024 году Чекин был приговорен судом ХМАО к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в организации ряда заказных убийств, в том числе экс-прокурора округа Бедерина. Апелляционный суд подтвердил законность приговора, однако Чекин и его адвокаты намерены и дальше оспаривать решение.