Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Верховный суд рассмотрит кассацию убийцы прокурора ХМАО

20 октября 2025 в 15:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жалобу Чекина на приговор рассмотрит Верховный суд РФ

Жалобу Чекина на приговор рассмотрит Верховный суд РФ

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховный суд Российской Федерации рассмотрит кассационную жалобу экс-чиновника Минфина Югры Юрия Чекина на приговор о пожизненном лишении свободы за заказное убийство бывшего прокурора округа Юрия Бедерина и двух бизнесменов. Об этом сообщается в окружной базе данных суда.

«Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт). Верховный Суд Российской Федерации», — говорится в базе данных суда.

В 2024 году Чекин был приговорен судом ХМАО к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в организации ряда заказных убийств, в том числе экс-прокурора округа Бедерина. Апелляционный суд подтвердил законность приговора, однако Чекин и его адвокаты намерены и дальше оспаривать решение.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал