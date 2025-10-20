Суд засекретил дело экс-чиновницы из ХМАО, обвиняемой во взятках
Фото: Илья Московец © URA.RU
Окружной суд Югры засекретил материалы уголовного дела в отношении экс-чиновницы из Урая Натальи Емшановой, обвиняемой в получении взяток. В судебных документах появились пометки «данные изъяты», а информация о сторонах процесса стала недоступной.
«Суд сам решил, в какой части публиковать сведения. Ни у нас, ни у обвинения не было таких требований», — заявил адвокат обвиняемой Александр Петрикин в разговоре с URA.RU. В адрес суда был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Емшанова обвиняется в получении взятки в 650 тысяч рублей за помощь в оформлении субсидий для некоммерческих организаций. После неоднократных задержаний и содержания под стражей суд освободил экс-чиновницу под залог в 1 миллион рублей, одновременно предъявив новое обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.
