Суд засекретил дело экс-чиновницы из ХМАО, обвиняемой во взятках

Суд Югры засекретил дело экс-чиновницы Емшановой о взятках Фото: Илья Московец © URA.RU

Окружной суд Югры засекретил материалы уголовного дела в отношении экс-чиновницы из Урая Натальи Емшановой, обвиняемой в получении взяток. В судебных документах появились пометки «данные изъяты», а информация о сторонах процесса стала недоступной.

«Суд сам решил, в какой части публиковать сведения. Ни у нас, ни у обвинения не было таких требований», — заявил адвокат обвиняемой Александр Петрикин в разговоре с URA.RU. В адрес суда был направлен запрос. Ответ ожидается.