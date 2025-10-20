Министр наградил чиновника правительства ХМАО

Министр энергетики Сергей Цивилев наградил чиновника из ХМАО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев наградил директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Матвея Карова медалью «За мужество» за участие в восстановлении энергетической и инженерной инфраструктуры новых регионов. Торжественная церемония награждения прошла в Москве, сообщил департамент ЖКК и энергетики Югры.

«В Москве министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев вручил награды работникам ТЭК, которые, рискуя собственной жизнью, самоотверженно трудились над восстановлением новых регионов. Медалью за мужество, проявленное при восстановлении энергетической и инженерной инфраструктуры ЛНР, награжден директор Департамента ЖКХ и энергетики Югры Матвей Каров», — указано в публикации ведомства на официальном сайте.

Под руководством Карова были разработаны проекты по восстановлению линий электропередачи, объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры в подшефной Макеевке. Он лично инспектирует выполнение ремонтных работ и неоднократно выезжал на передовую, где встречался с бойцами.

Кроме медали за мужество, Каров получил почетный знак «Дважды победители» — отраслевую награду Минэнерго, учрежденную в честь 80-летия Победы, а также памятный знак имени Михельсона. Имя руководителя югорского департамента будет внесено в книгу героев — участников проекта «Дважды победители».