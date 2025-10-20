Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Главный диетолог ХМАО рассказала, как сохранить здоровье зимой

Главный диетолог ХМАО посоветовала есть замороженные фрукты и овощи зимой
20 октября 2025 в 18:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Врачи ХМАО советуют есть зимой замороженные фрукты и овощи

Врачи ХМАО советуют есть зимой замороженные фрукты и овощи

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Главный диетолог Югры Анна Кондратьева напомнила жителям округа о важности правильного питания в холодный сезон. По словам специалиста, зимой можно включать в рацион замороженные овощи и фрукты — они помогают сохранить баланс витаминов и укрепить иммунитет.

«Для зимнего периода высока роль замороженных овощей и фруктов. Овощи, фрукты и ягоды глубокой (шоковой) заморозки при таком способе заготовки лучше сохраняют ценные биологически активные вещества и обеспечивают доступ к витаминам круглый год», — передает слова Кондратьевой официальный сайт депздрава Югры.

Эксперт советует есть не меньше 400 граммов разных овощей и фруктов в день. Она поясняет, что чем ярче и разнообразнее цвета на тарелке, тем больше пользы для организма.

Продолжение после рекламы

Овощи и фрукты снабжают организм витаминами и клетчаткой, поддерживают здоровье сердца и снижают риск диабета и ожирения. Диетолог рекомендует держать фрукты на видном месте, добавлять зелень в блюда и чаще заменять привычные гарниры овощами.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорт Сургута (ХМАО) иностранцы пытались провезти больше центнера сухофруктов, орехов и риса вопреки фитосанитарным нормам. Россельхознадзор уничтожили всю продукцию.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал