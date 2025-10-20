Главный диетолог ХМАО рассказала, как сохранить здоровье зимой

Врачи ХМАО советуют есть зимой замороженные фрукты и овощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Главный диетолог Югры Анна Кондратьева напомнила жителям округа о важности правильного питания в холодный сезон. По словам специалиста, зимой можно включать в рацион замороженные овощи и фрукты — они помогают сохранить баланс витаминов и укрепить иммунитет.

«Для зимнего периода высока роль замороженных овощей и фруктов. Овощи, фрукты и ягоды глубокой (шоковой) заморозки при таком способе заготовки лучше сохраняют ценные биологически активные вещества и обеспечивают доступ к витаминам круглый год», — передает слова Кондратьевой официальный сайт депздрава Югры.

Эксперт советует есть не меньше 400 граммов разных овощей и фруктов в день. Она поясняет, что чем ярче и разнообразнее цвета на тарелке, тем больше пользы для организма.

Овощи и фрукты снабжают организм витаминами и клетчаткой, поддерживают здоровье сердца и снижают риск диабета и ожирения. Диетолог рекомендует держать фрукты на видном месте, добавлять зелень в блюда и чаще заменять привычные гарниры овощами.