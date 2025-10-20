Житель ХМАО зарезал собутыльника во время ссоры

Житель ХМАО убил знакомого во время застолья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Шеркалы Октябрьского района ХМАО мужчина во время ссоры убил своего знакомого. Это произошло во время совместного распития алкоголя в одной из квартир по улице Гладышева, сообщили суды Югры.

«По данным следствия, 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 38-летним знакомым. В ходе конфликта он ударил его ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — указано в сообщении судов Югры на официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Обвиняемому предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Няганский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил мужчину под стражу на два месяца.

