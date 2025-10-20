Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Выплаты и пенсии

Пенсионеры получат дополнительную выплату ко дню рождения ХМАО

20 октября 2025 в 17:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Неработающие пенсионеры получат по три тысячи рублей к годовщине образования Югры

Неработающие пенсионеры получат по три тысячи рублей к годовщине образования Югры

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

На заседании правительства ХМАО утвердили единовременную выплату неработающим пенсионерам к 95-летию со дня образования региона. Она составит три тысячи рублей, сообщила пресс-служба Думы Югры.

«Утверждено распоряжение Правительства округа о предоставлении единовременной денежной выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в округе, в связи с 95-й годовщиной со Дня образования Югры. Неработающие пенсионеры, а это 350 тысяч человек, до 10 декабря получат по три тысячи рублей», — уточнила пресс-служба на официальном сайте.

На выплаты выделят больше миллиарда рублей. По данным властей, деньги поступят пенсионерам автоматически — на счета, куда перечисляется пенсия.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что больше половины жителей Югры намерены продолжать трудиться после выхода на пенсию. Только 4% собираются отдыхать.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал