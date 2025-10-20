Пенсионеры получат дополнительную выплату ко дню рождения ХМАО

Неработающие пенсионеры получат по три тысячи рублей к годовщине образования Югры Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

На заседании правительства ХМАО утвердили единовременную выплату неработающим пенсионерам к 95-летию со дня образования региона. Она составит три тысячи рублей, сообщила пресс-служба Думы Югры.

«Утверждено распоряжение Правительства округа о предоставлении единовременной денежной выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в округе, в связи с 95-й годовщиной со Дня образования Югры. Неработающие пенсионеры, а это 350 тысяч человек, до 10 декабря получат по три тысячи рублей», — уточнила пресс-служба на официальном сайте.

На выплаты выделят больше миллиарда рублей. По данным властей, деньги поступят пенсионерам автоматически — на счета, куда перечисляется пенсия.

Продолжение после рекламы