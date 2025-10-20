Пенсионеры получат дополнительную выплату ко дню рождения ХМАО
Неработающие пенсионеры получат по три тысячи рублей к годовщине образования Югры
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
На заседании правительства ХМАО утвердили единовременную выплату неработающим пенсионерам к 95-летию со дня образования региона. Она составит три тысячи рублей, сообщила пресс-служба Думы Югры.
«Утверждено распоряжение Правительства округа о предоставлении единовременной денежной выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в округе, в связи с 95-й годовщиной со Дня образования Югры. Неработающие пенсионеры, а это 350 тысяч человек, до 10 декабря получат по три тысячи рублей», — уточнила пресс-служба на официальном сайте.
На выплаты выделят больше миллиарда рублей. По данным властей, деньги поступят пенсионерам автоматически — на счета, куда перечисляется пенсия.
Ранее URA.RU писало, что больше половины жителей Югры намерены продолжать трудиться после выхода на пенсию. Только 4% собираются отдыхать.
