Forbes назвал нефтяную компанию из ХМАО самой богатой в России по объему денежных средств

Нефтяная компания из ХМАО возглавила рейтинг Forbes по размеру «кубышки»
20 октября 2025 в 15:30
«Сургутнефтегаз» возглавил рейтинг Forbes

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО возглавила рейтинг российских компаний с наибольшими запасами денежных средств, составленный журналом Forbes. По данным издания, на счетах нефтяной компании на конец 2024 года находилось более 6,4 трлн рублей, а к середине 2025-го сумма сократилась до 5,5 трлн рублей.

«У компании нет долгов, при этом на банковских депозитах на конец 2024 года скопилось более 6 трлн рублей. Через полгода эта сумма сократилась сразу на 900 млрд рублей — до 5,5 трлн рублей — из-за укрепления рубля: большая часть депозитов „Сургутнефтегаза“ является валютной», — сообщает Forbes.

Как отмечают аналитики, доходы «Сургутнефтегаза» от депозитов в 2023 году достигли почти 252 млрд рублей. Сумма превышает чистый процентный доход холдинга «Т-Технологий» (владельца Т-Банка), входящего в десятку крупнейших банков страны.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать данные рейтинга Forbes. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» отчитался о чистом убытке по итогам первых шести месяцев 2025 года. Согласно отчетности по РСБУ, компания зафиксировала минус 452,7 млрд рублей против 139,9 млрд рублей прибыли годом ранее.

