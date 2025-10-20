Forbes назвал нефтяную компанию из ХМАО самой богатой в России по объему денежных средств

«Сургутнефтегаз» возглавил рейтинг Forbes Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО возглавила рейтинг российских компаний с наибольшими запасами денежных средств, составленный журналом Forbes. По данным издания, на счетах нефтяной компании на конец 2024 года находилось более 6,4 трлн рублей, а к середине 2025-го сумма сократилась до 5,5 трлн рублей.

«У компании нет долгов, при этом на банковских депозитах на конец 2024 года скопилось более 6 трлн рублей. Через полгода эта сумма сократилась сразу на 900 млрд рублей — до 5,5 трлн рублей — из-за укрепления рубля: большая часть депозитов „Сургутнефтегаза“ является валютной», — сообщает Forbes.

Как отмечают аналитики, доходы «Сургутнефтегаза» от депозитов в 2023 году достигли почти 252 млрд рублей. Сумма превышает чистый процентный доход холдинга «Т-Технологий» (владельца Т-Банка), входящего в десятку крупнейших банков страны.

