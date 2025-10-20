Forbes назвал нефтяную компанию из ХМАО самой богатой в России по объему денежных средств
«Сургутнефтегаз» возглавил рейтинг Forbes
Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО возглавила рейтинг российских компаний с наибольшими запасами денежных средств, составленный журналом Forbes. По данным издания, на счетах нефтяной компании на конец 2024 года находилось более 6,4 трлн рублей, а к середине 2025-го сумма сократилась до 5,5 трлн рублей.
«У компании нет долгов, при этом на банковских депозитах на конец 2024 года скопилось более 6 трлн рублей. Через полгода эта сумма сократилась сразу на 900 млрд рублей — до 5,5 трлн рублей — из-за укрепления рубля: большая часть депозитов „Сургутнефтегаза“ является валютной», — сообщает Forbes.
Как отмечают аналитики, доходы «Сургутнефтегаза» от депозитов в 2023 году достигли почти 252 млрд рублей. Сумма превышает чистый процентный доход холдинга «Т-Технологий» (владельца Т-Банка), входящего в десятку крупнейших банков страны.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать данные рейтинга Forbes. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» отчитался о чистом убытке по итогам первых шести месяцев 2025 года. Согласно отчетности по РСБУ, компания зафиксировала минус 452,7 млрд рублей против 139,9 млрд рублей прибыли годом ранее.
