Следователи ХМАО выясняют обстоятельства гибели двух жителей при пожаре

Следователи проводят проверку из-за гибели двух мужчин при пожаре в Мегионе (ХМАО). Тела погибших были обнаружены утром 20 октября на одной из местных дач. По предварительным данным, мужчины жили там, пока строили баню, сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.

«В ходе тушения пожара на участке в СНТ „Черемушки“ по улице Геологов обнаружены тела двух мужчин. По предварительным данным, они временно проживали в хозяйственной постройке на данном участке на период строительства бани. По факту произошедшего следователями Лангепасского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по ХМАО проводится процессуальная проверка», — уточнили в ведомстве.

Судмедэксперты определят причину гибели людей. Дознаватели противопожарной службы МЧС проведут пожарно-техническую экспертизу. После проверки следователи примут процессуальное решение.

