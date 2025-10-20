Прокуратура заставила геологическую фирму из ХМАО выплатить многомиллионные долги по зарплате

Геологическое предприятие из ХМАО задолжало работникам три миллиона зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) по требованию прокуратуры предприятие «Георазрез» выплатило своим сотрудникам более трех миллионов рублей задолженности по зарплате. Деньги получили 22 работника, перед которыми у компании образовалась задолженность за август и сентябрь 2025 года. Об этом сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 22 работниками за август-сентябрь 2025 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше трех млн рублей. В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — уточнили в ведомстве.

Прокурор города внес представление руководителю компании. На предприятие завели административное дело по статье за невыплату зарплаты в установленный срок.

