Прокуратура заставила геологическую фирму из ХМАО выплатить многомиллионные долги по зарплате
Геологическое предприятие из ХМАО задолжало работникам три миллиона зарплаты
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Мегионе (ХМАО) по требованию прокуратуры предприятие «Георазрез» выплатило своим сотрудникам более трех миллионов рублей задолженности по зарплате. Деньги получили 22 работника, перед которыми у компании образовалась задолженность за август и сентябрь 2025 года. Об этом сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 22 работниками за август-сентябрь 2025 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше трех млн рублей. В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — уточнили в ведомстве.
Прокурор города внес представление руководителю компании. На предприятие завели административное дело по статье за невыплату зарплаты в установленный срок.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура Мегиона (ХМАО) заставила нефтегазовую компанию «Мегруснефть» выплатить рабочим долг по зарплате. Предприятие задолжало почти 50 миллионов рублей.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!