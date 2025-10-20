Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Кассир обокрал собственный магазин в ХМАО

20 октября 2025 в 17:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кассир супермаркета в ХМАО аннулировал чеки покупателей и присваивал себе деньги

Кассир супермаркета в ХМАО аннулировал чеки покупателей и присваивал себе деньги

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) полицейские раскрыли кражу из кассы городского супермаркета. Молодой парень работал кассиром в этом магазине и похитил более 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

«В ходе проведенной проверки и анализа записей с камер видеонаблюдения была выявлена недостача в кассе одного из супермаркетов Пыть-Яха в размере более 70 тысяч рублей. Установлено, что в период с сентября по октябрь текущего года 20-летний кассир этого же магазина, используя свое служебное положение, аннулировал кассовые чеки после оплаты товара покупателями наличными, а вырученные средства присваивал себе», — указано в сообщении ведомства на официальном сайте.

Полиция установила и задержала злоумышленника. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. Кассир признал вину, пообещал вернуть деньги. Он находится под подпиской о невыезде.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) сотрудница ломбарда украла на работе 1,5 миллиона рублей. Она почти год присваивала деньги и ювелирные изделия клиентов

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал