Кассир обокрал собственный магазин в ХМАО

В Пыть-Яхе (ХМАО) полицейские раскрыли кражу из кассы городского супермаркета. Молодой парень работал кассиром в этом магазине и похитил более 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

«В ходе проведенной проверки и анализа записей с камер видеонаблюдения была выявлена недостача в кассе одного из супермаркетов Пыть-Яха в размере более 70 тысяч рублей. Установлено, что в период с сентября по октябрь текущего года 20-летний кассир этого же магазина, используя свое служебное положение, аннулировал кассовые чеки после оплаты товара покупателями наличными, а вырученные средства присваивал себе», — указано в сообщении ведомства на официальном сайте.

Полиция установила и задержала злоумышленника. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. Кассир признал вину, пообещал вернуть деньги. Он находится под подпиской о невыезде.

