Власти ХМАО сделали заявление о закупке лекарств для диабетиков после жалоб жителей

В Югре нет дефицита лекарств для диабетиков. Об этом URA.RU заявили в окружном департаменте здравоохранения. До этого жители региона жаловались на нехватку отдельных препаратов.

«Регионом обеспечивается необходимый запас лекарственных препаратов и средств для пациентов с установленным диагнозом „сахарный диабет“ в соответствии с действующими государственными гарантиями. Дефицита не зафиксировано», — сообщил агентству заместитель директора депздрава ХМАО Максим Малхасьян.

По данным ведомства, в округе есть запас медикаментов до конца третьего квартала 2026 года. «Закупки проводятся регулярно, с учетом показателей расходования лекарственных средств и необходимости восполнения запасов на региональном аптечном складе», — уточняется в ответе на запрос агентства.

Сами пациенты при этом говорят, что в аптеках региона вместо препаратов «Новорапида» и «Фиаспа» им выдают по льготе «РинФастНик, который могут переносить не все больные. В депздраве при этом подчеркивают, что препараты с различными торговыми наименованиями содержат одинаковое действующее вещество „инсулин аспарт“ и являются взаимозаменяемыми. На момент отпуска препарат может иметь различное торговое наименование, но это не является нарушением законодательства.

Пациентов при этом беспокоит, что одни препараты содержат добавки, ускоряющие действие инсулина, а другие нет. «Действие начинается чуть позже, однако и эффект более длительный. Это позволяет диабетикам одним уколом на прием пищи перекрыть не только потребность в компенсации углеводов, но и белково-жировых единиц. Эти нутриенты начинают расщепляться спустя два-три часа после приема пищи. Чтобы компенсировать их „Фиаспом“ или „РинФастНик“, нужна дополнительная инъекция», — отметил в разговоре с агентством собеседник из числа диабетиков.