«Сон легенды»: на Ямале идет кастинг актеров

В Тарко-Сале (ЯНАО) стартовал кастинг для участия в иммерсивном спектакле «Голос ветра. Сон легенды», который будет приурочен к 95-летию Ямала. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Пуровского района.

«Если вы мечтаете стать частью театрального искусства и готовы проявить свои таланты — подавайтесь на кастинг», — пишут авторы канала. Организаторы приглашают принять участие жителей региона в возрасте от 14 до 30 лет. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету до 25 октября включительно.

По данным администрации, опыт в актерском мастерстве для участия в кастинге не требуется. Главные критерии — желание проявить себя в театральном искусстве и готовность к творческой работе.

Отмечается, что все участники проекта смогут стать лицом арт-резиденции «Пур» и получить новые навыки в сфере театрального искусства. Иммерсивный спектакль «Голос ветра. Сон легенды» будет реализован при поддержке Росмолодежи и грантовой программы ведомства.