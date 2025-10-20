Антициклон с Казахстана отменит осадки в Челябинской области и вызовет повышение температуры
Предстоящая осенняя неделя ожидается теплая
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Челябинской области в ближайшую неделю из-за антициклона прекратятся осадки, усилится выхолаживание в ночное время и такой же интенсивный дневной прогрев. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«Обширный антициклон, охвативший бóльшую часть Сибири и северного Казахстана, распространит свое влияние и на Челябинскую область. В регионе почти прекратятся осадки, ожидаются прояснения, а вместе с ними более интенсивное выхолаживание в ночное время и такой же интенсивный дневной прогрев», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра региона в telegram-канале.
Среднесуточная температура в регионе будет на один-четыре градуса выше нормы. Осадки в видео мокрого дождя и снега в горно-заводской зоне возобновятся в четверг. В выходные прогнозируется сухая погода, но с большими температурными контрастами в течение суток.
В Челябинской области в ночь на вторник похолодает до -4, +1 градуса, в низинах до -7 градусов. Днем потеплеет до +8, +13 градусов. В Челябинске ночные температуры составят -1, +1 градусов. Завтра столбики термометров поднимутся до +10, +12 градусов.
