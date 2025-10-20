Антициклон с Казахстана отменит осадки в Челябинской области и вызовет повышение температуры

Предстоящая осенняя неделя ожидается теплая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области в ближайшую неделю из-за антициклона прекратятся осадки, усилится выхолаживание в ночное время и такой же интенсивный дневной прогрев. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«Обширный антициклон, охвативший бóльшую часть Сибири и северного Казахстана, распространит свое влияние и на Челябинскую область. В регионе почти прекратятся осадки, ожидаются прояснения, а вместе с ними более интенсивное выхолаживание в ночное время и такой же интенсивный дневной прогрев», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра региона в telegram-канале.

Среднесуточная температура в регионе будет на один-четыре градуса выше нормы. Осадки в видео мокрого дождя и снега в горно-заводской зоне возобновятся в четверг. В выходные прогнозируется сухая погода, но с большими температурными контрастами в течение суток.

