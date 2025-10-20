Межвузовский кампус - самый масштабный проект в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске активно строятся шесть гостиничных комплексов межуниверситетского кампуса и началось возведение учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-зала. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.

«Сейчас мы сосредоточили усилия на втором этапе — строительстве шести гостиничных корпусов. Параллельно начат третий, ключевой этап — возведение учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-зала», — написал Текслер в своем telegram-канале.

На площадке ежедневно трудятся сотни специалистов. Готовность гостиничных корпусов превышает 65%, добавил челябинский губернатор.

Строительство межвузовского кампуса в Челябинске ведется по поручению президента России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». «Мы создаем мощный образовательный центр, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и укрепит научный потенциал всего региона», — отметил Текслер.

Межуниверситетский кампус в Челябинске будет состоять из объектов для проживания и учебных аудиторий, лабораторий. Также административно-делового центра с конференц-залами, коворкингами.

Шесть гостиниц рассчитаны на студентов, преподавателей и экспатов. Разместиться здесь смогут более трех тысяч человек. Черновая отделка на ряде этажей началась еще весной.