НКЦ установил для облигации челябинского «Южуралзолота» жесткий коридор

Для облигации «Южуралзолота» НКЦ определил параметры риска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для новой облигации национализированного челябинского холдинга «Южуразолото группа компаний» (ЮГК) Национальный клиринговый центр (НКЦ) установил жесткий коридор. Как следует из сообщения пресс-службы Мосбиржи, определены уровни ставок рыночного риска.

«С 20 октября решением НКЦ устанавливаются риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов. Ценная бумага ПАО „ЮГК“. Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска: первый уровень — 22%, второй — 25%, третий уровень — 28%», — отметили представители Мосбиржи.

Уровни риска отслеживаются при снижении цены бумаги в пределах одной торговой сессии. При достижении пороговых значений торги останавливаются: сначала временно, затем — до конца сессии. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин дополнил URA.RU, что параметры определяют размер обеспечения сделок с бумагой при маржинальной торговле.

Продолжение после рекламы