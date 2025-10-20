НКЦ установил для облигации челябинского «Южуралзолота» жесткий коридор
Для облигации «Южуралзолота» НКЦ определил параметры риска
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Для новой облигации национализированного челябинского холдинга «Южуразолото группа компаний» (ЮГК) Национальный клиринговый центр (НКЦ) установил жесткий коридор. Как следует из сообщения пресс-службы Мосбиржи, определены уровни ставок рыночного риска.
«С 20 октября решением НКЦ устанавливаются риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов. Ценная бумага ПАО „ЮГК“. Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска: первый уровень — 22%, второй — 25%, третий уровень — 28%», — отметили представители Мосбиржи.
Уровни риска отслеживаются при снижении цены бумаги в пределах одной торговой сессии. При достижении пороговых значений торги останавливаются: сначала временно, затем — до конца сессии. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин дополнил URA.RU, что параметры определяют размер обеспечения сделок с бумагой при маржинальной торговле.
Ограничения определены для новой облигации ЮГК. Компания намерена привлечь 50 млн долларов. Датой размещения стало 20 октября. Номинал составил 100 долларов, а срок обращения — два года.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!