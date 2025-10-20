Проблемой с отоплением в некоторых домах теперь займутся прокуратура и СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возбуждены уголовные дела из-за срыва отопительного сезона в 27 многоквартирных домах, которые обслуживают управляющие компании ООО «Мой дом Урал» и ООО «ДЕЗ Калининского района». Об этом сообщили пресс-службы областной прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей). Сотрудниками управляющих компаний ООО „Мой дом Урал“ и ООО „ДЕЗ Калининского района“ проигнорированы требования законодательства, не обеспечена работа объектов теплоснабжения 27 обслуживаемых многоквартирных домов», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры в telegram-канале.

Систематические аварии с 29 сентября по 17 октября привели к отсутствию отопления в домах по улицам Набережной, Косарева, Калинина, Каслинской, Свердловскому проспекту. Следователи запросили необходимую документацию, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. «Проведены выборочные осмотры квартир жильцов ряда домов с одновременным замером температуры. Также в адрес Главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области внесены представления о принятии незамедлительных мер по организации коммунальных услуг надлежащего качества», — добавили в ведомстве.

О проблеме с отопление в некоторых домах челябинцев утром на аппаратном совещании в мэрии доложил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Город на сто процентов подключен к отоплению за исключением ряда домов.

Дома не старые, но состояние внутридомовых сетей вызывает большое количество вопросов, отметил глава Челябинска Алексей Лошкин. «Такое ощущение, что просто деньги собирают. У нас есть хорошая практика совместной работы с органами прокуратуры. Давайте разбираться вместе», — заявил Лошкин.



