Высокие накопления Магнитогорского меткомбината пока не привели к росту акций

Высокие денежные накопления Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) пока не стали драйвером для роста котировок акций. Как URA.RU заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, негативным фактором стало снижение спроса на металл.

«Сам по себе высокий уровень ликвидности не становится драйвером роста котировок, если в отрасли сохраняются негативные тенденции. Сейчас ситуация в металлургии остается сложной», — пояснил URA.RU Скрябин.

Эксперт уточнил, что внутренние цены на горячекатаный прокат в третьем квартале продолжили снижение. Ожидаемого восстановления спроса осенью не произошло, а строительный сезон, традиционно стимулирующий потребление стали, подошел к концу.

Согласно графику Мосбиржи, с пиковых значений августа бумага ММК потеряла 36,6%. В качестве ключевых факторов, способных повлиять на актив до конца года, аналитик назвал траекторию ключевой ставки ЦБ и динамику строительного сектора. Существенное влияние продолжит оказывать и общая геополитическая обстановка, значимая для всего российского рынка.