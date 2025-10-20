Высокие накопления Магнитогорского меткомбината пока не привели к росту акций
ММК столкнулся с негативными трендами рынка
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Высокие денежные накопления Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) пока не стали драйвером для роста котировок акций. Как URA.RU заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, негативным фактором стало снижение спроса на металл.
«Сам по себе высокий уровень ликвидности не становится драйвером роста котировок, если в отрасли сохраняются негативные тенденции. Сейчас ситуация в металлургии остается сложной», — пояснил URA.RU Скрябин.
Дмитрий Скрябин назвал факторы, которые влияют на котировки акций ММК
Фото: пресс-служба УК «Альфа-Капитал»
Эксперт уточнил, что внутренние цены на горячекатаный прокат в третьем квартале продолжили снижение. Ожидаемого восстановления спроса осенью не произошло, а строительный сезон, традиционно стимулирующий потребление стали, подошел к концу.
Согласно графику Мосбиржи, с пиковых значений августа бумага ММК потеряла 36,6%. В качестве ключевых факторов, способных повлиять на актив до конца года, аналитик назвал траекторию ключевой ставки ЦБ и динамику строительного сектора. Существенное влияние продолжит оказывать и общая геополитическая обстановка, значимая для всего российского рынка.
При этом собеседник URA.RU подтвердил, что финансовое положение компании, в том числе объем накопленных депозитов, отражается в рыночной оценке ММК. Компания вошла в десятку по стране, кто накопил большой объем денежных ресурсов. По оценкам Forbes, комбинат открыл депозиты на сумму более 104 млрд рублей.
