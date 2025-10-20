Из Челябинска в Троицк отправился ретропоезд с туристами

Ретропоезд доставил туристов на юг области в Троицк Фото: пресс-служба ЮУЖД

Поезд с путешественниками отправился из Челябинска в Троицк. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), на юг региона туристов повез паровоз серии ЛВ.

«Туристский ретропоезд отправился из Челябинска 18 октября. Это совместный проект железнодорожников, туроператоров и органов власти», — заявили URA.RU железнодорожники.

Погружение в историческую атмосферу для пассажиров началось сразу на перроне в Челябинске, где ретропоезд провожал духовой оркестр. В пути туристов сопровождали костюмированные персонажи, а по прибытии в Троицке их встретила воссозданная атмосфера купеческого городка. Гостей ждала насыщенная программа с посещением краеведческого музея, старинной усадьбы Осипова и прогулкой по историческим улочкам.

Продолжение после рекламы

Как отметил начальник ЮУЖД Игорь Рязанов, такие проекты открывают новые возможности для региона. По его словам, железная дорога готова и дальше сотрудничать с туроператорами для реализации подобных туров на регулярной основе. Это направление считается перспективным для развития туризма в малых городах области.