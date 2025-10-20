Екатерина Колчина с блогом «Поле Урала» победила в федеральном конкурсе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава фермерского хозяйства Екатерина Колчина из чебаркульского села Филимоново (Челябинская область) победила в номинации «Агроблогер» на российском конкурсе. Как сообщили в пресс-службе областного минсельхоза, итоги подводились в семи номинациях.

«На конкурс в номинации „Агроблогер“ подали заявки 36 претендентов из разных регионов страны. Екатерина Колчина достойно представила область и заняла первое место в этой номинации», — пояснили URA.RU в минсельхозе.

По образованию фермер является учителем, а решение заняться агробизнесом приняла после рождения третьего ребенка. В 2024 году она выиграла грант «Агростартап», что позволило развить хозяйство, а в 2025 году создала блог для рассказа о сельской жизни.

Продолжение после рекламы

Победительница рассказала, что в своем хозяйстве выращивает пшеницу, ячмень, овес и лен. Параллельно семья содержит коз, овец, свиней и кур. Блог «Поле Урала» посвящен не только аграрной тематике, но и семейным ценностям, а также жизни в южноуральском селе.

У конкурса два организатора. Учредителями выступили Россельхозбанк и издание «КП».