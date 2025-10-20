Больше всего частных домов было построено в Сосновском и Красноармейском районах Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителями Челябинской области за девять месяцев 2025 года было построено 8 718 частных домов. Это на 380 домов больше, чем за весь 2024 год. Всего с начала года челябинцы возвели 1 миллион 132 тысячи квадратных метров жилья, сообщили в пресс-службе росреестра по региону.

«Жители Челябинской области стали строить больше индивидуальных жилых домов. В 2024 году ими было построено 8 338 ИЖС, площадью 1 миллион 160 тысяч квадратных метров. По состоянию на 1 октября 2025 года (за 9 месяцев) жители региона возвели и поставили на кадастровый учет уже 8718 домов общей площадью 1 миллион 132 тысячи квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

Больше всего частных домов жители региона построили в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области. Пригород Челябинска для строительства домов ИЖС челябинцы выбирают из-за близости к городу, развитой инфраструктуры и транспортной доступности социальных объектов.

Продолжение после рекламы