Власти Челябинска вновь выставили на торги недостроенную автозаправочную станцию на Бродокалмакском тракте. Объект был изъят по суду у ООО «Движение». Торги по продаже недостроя пройдут в Челябинске 18 ноября, сообщается на сайте мэрии.

«Изъять у общества с ограниченной ответственностью „Движение“ объект незавершенного строительства со степенью готовности 50%, площадью 558 квадратных метров. Объект расположен в Челябинске на Бродокалмакском тракте. Форма торгов — аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме подачи предложений», — сообщается на сайте.

Стартовая цена недостроя с момента предыдущих торгов выросла до 1 849 636 рублей. Задаток для участия в аукционе — 369 927 рублей. Согласно документации, земельный участок площадью 2 тысячи 500 квадратных метров предназначен под строительство АЗС.

Сейчас на территории находится недостроенный комплекс зданий. Изначально по проекту это должны были быть насосные станции топлива и пожаротушения, склад автомасел, контрольно-пропускной пункт.

Ранее власти неоднократно пытались пустить недострой с торгов, однако каждый раз продажи так или иначе срывались. В последний раз недостроенную АЗС пытались реализовать в сентябре 2025 года. Стартовая цена лота на тот момент достигла 1 840 000 рублей.