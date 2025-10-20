Челябинцы на помощь родителям тратят 12 тысяч рублей
Мужчины чаще женщин помогают родителям материально
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жители Челябинской области в среднем тратят на помощь родителям 12 тысяч рублей в месяц. В прошлом году эта сумма достигала 10 500 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Superjob.
«Каждый второй россиянин считает, что взрослые дети обязаны помогать родителям материально в любом случае. Один из трех поддерживает помощь только при тяжелом материальном положении родителей, а 7% отвергают саму идею такой поддержки. Каждый одиннадцатый (9%) затруднился с ответом на этот вопрос», — сообщили в пресс-службе.
При этом мужчины чаще женщин помогают родителям материально (53% против 49%). Россиянки чаще склоняются ко мнению, что помощь нужно оказывать только в трудной ситуации. Также поддерживают безусловную помощь родителям респонденты с высшим образованием (52%), опрашиваемые более старшего возраста (45+) и челябинцы, зарабатывающие больше 100 тысяч рублей в месяц.
