Общество

Выплаты и пенсии

Челябинцы на помощь родителям тратят 12 тысяч рублей

20 октября 2025 в 13:59
Мужчины чаще женщин помогают родителям материально

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU


Жители Челябинской области в среднем тратят на помощь родителям 12 тысяч рублей в месяц. В прошлом году эта сумма достигала 10 500 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Superjob.

«Каждый второй россиянин считает, что взрослые дети обязаны помогать родителям материально в любом случае. Один из трех поддерживает помощь только при тяжелом материальном положении родителей, а 7% отвергают саму идею такой поддержки. Каждый одиннадцатый (9%) затруднился с ответом на этот вопрос», — сообщили в пресс-службе.

При этом мужчины чаще женщин помогают родителям материально (53% против 49%). Россиянки чаще склоняются ко мнению, что помощь нужно оказывать только в трудной ситуации. Также поддерживают безусловную помощь родителям респонденты с высшим образованием (52%), опрашиваемые более старшего возраста (45+) и челябинцы, зарабатывающие больше 100 тысяч рублей в месяц.

