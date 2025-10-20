Под Челябинском строят крупный распределительный центр для «Пятерочки»

Под Челябинском около поселка Полетаево появится распределительный центр для торговой сети «Пятерочка». Проект одобрила экспертная организация ООО «Экспертум», сообщается на сайте госреестра.

«Объект капитального строительства: распределительный центр для нужд торговой сети „Пятёрочка“ в городе Челябинск Полетаево. Дата заключения экспертизы — 20 октября. Застройщик — ООО „Урал Логистик“», — сообщается на сайте.

Площадь застройки достигнет 89 000 квадратных метров. Под склады будет отведено 60 000 квадратных метров, 30 000 квадратов будет отдано под придорожный сервис. Центр будет обслуживать магазины сети и упростит логистические процессы. Объект возведут к концу 2026 года.