Челябинский депутат Барбашин устроил праздник для бойцов СВО и их детей на матче «Трактора». Фото
Депутат Барбашин подарил билеты на хоккей семьям участников СВО
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Депутат гордумы Челябинска, ветеран спецоперации Артем Барбашин, который руководит фондом «Объединение.РФ», организовал ко Дню отца праздник для семей участников СВО — поход на хоккейный матч «Трактор» — «Салават Юлаев». По словам Барбашина, подобные мероприятия помогают укрепить институт отцовства, сообщили в пресс-службе фонда.
«Для нас важно, чтобы отцы участвовали в воспитании своих детей, проводили с ними время. Частая разлука с семьями из-за служебного долга ставит под вопрос, каким будет образ отца в глазах детей. Мы хотим, чтобы ветераны СВО были ярким примером для подражания — заботливыми отцами, которые находят время для своих детей и активно участвуют в их воспитании. Укрепление института отцовства — это жизненно важно для каждой семьи и всего нашего государства», — подчеркнул Барбашин.
Матч состоялся 18 октября на ледовой арене «Трактор». «Черно-белые» одержали победу со счетом 2:1. Для 16 человек, включая военнослужащих и их детей это стало возможностью провести время вместе и отвлечься от повседневных забот.
16 человек, включая военнослужащих и их детей посетили матч «Трактор» — «Салават Юлаев»
Фото: предоставлено Владимиром Забегаевым / пресс-служба фонда «Объединение.РФ»
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!