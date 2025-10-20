«Для нас важно, чтобы отцы участвовали в воспитании своих детей, проводили с ними время. Частая разлука с семьями из-за служебного долга ставит под вопрос, каким будет образ отца в глазах детей. Мы хотим, чтобы ветераны СВО были ярким примером для подражания — заботливыми отцами, которые находят время для своих детей и активно участвуют в их воспитании. Укрепление института отцовства — это жизненно важно для каждой семьи и всего нашего государства», — подчеркнул Барбашин.