Пермь готовится отметить юбилей прославленного хореографа Евгения Панфилова

В Перми запустили образовательный проект арт-резиденция «Евгений Панфилов. Наследие». Это серия творческих лабораторий, связанных с современной хореографией, в которых занимаются молодые танцовщики, мастера перформанса и импровизации, моды и видео-арта. Главным шоу станет большой концерт, посвященный 70-летию балетмейстера Евгения Панфилова. О проекте URA.RU рассказала его инициатор, дочь хореографа Арина Панфилова.
«В наших лабораториях занятия проходят бесплатно. Занимаемся хореографией, погружаясь в стиль Панфилова, изучаем мастерство импровизации и композиции. Отдельный курс посвящен исследованию телесности через движение, театр, моду и создание фантазийных образов для экспериментального fashion show. 10 августа представим итоги работы на гала-концерте», — поделилась автор проекта. Гала-концерт пройдет на большой сцене Дома Молодежи. В программе: реконструкция хореографии Евгения Панфилова, перформансы, кинотанцевые работы, танцевальные и мультимедийные проекты.
Евгений Панфилов родился 10 августа 1955 года в деревне Копачево Архангельской области. В Перми он окончил хореографическое отделение института искусств и культуры. Свой первый театр «Импульс» Панфилов создал еще в студенчестве — в 1979 году. Позже появился первый в России частный театр «Балет Евгения Панфилова». Панфилов поставил более 85 балетов и 150 балетных миниатюр, был победителем всевозможных профессиональных конкурсов. Он погиб в 2002 году. Его театр продолжает работу.
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