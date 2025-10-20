Логотип РИА URA.RU
Тюменские власти прокомментировали проблемы со связью и мобильным интернетом

20 октября 2025 в 18:51
Проблемы возникают по причинам, не зависящим от местных органов власти

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области зафиксированы ограничения доступа к мобильному интернету и звонкам. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Проблемы возникают по причинам, не зависящим от местных органов власти и операторов связи.

«Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами и актами президента РФ в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Департаментом информатизации региона совместно с операторами связи ведется работа, направленная на минимизацию негативного воздействия на оборудование операторов связи и ухудшение качества оказываемых услуг связи», — рассказали URA.RU в инфоцентре.

Отмечается, что массовых обращений от жителей региона по поводу сбоев связи не поступало. Ранее URA.RU писало, что из-за временных ограничений горожане жаловались на проблемы с вызовом такси, оплатой в магазинах и переводом деньги.

