Тюменские власти прокомментировали проблемы со связью и мобильным интернетом
Проблемы возникают по причинам, не зависящим от местных органов власти
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюменской области зафиксированы ограничения доступа к мобильному интернету и звонкам. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Проблемы возникают по причинам, не зависящим от местных органов власти и операторов связи.
«Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами и актами президента РФ в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Департаментом информатизации региона совместно с операторами связи ведется работа, направленная на минимизацию негативного воздействия на оборудование операторов связи и ухудшение качества оказываемых услуг связи», — рассказали URA.RU в инфоцентре.
Отмечается, что массовых обращений от жителей региона по поводу сбоев связи не поступало. Ранее URA.RU писало, что из-за временных ограничений горожане жаловались на проблемы с вызовом такси, оплатой в магазинах и переводом деньги.
