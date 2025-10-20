Детско-юношеские школы Кургана радуют болельщиков новыми победами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские спортсмены из детско-юношеских спортивных школ демонстрируют впечатляющие достижения на соревнованиях разного уровня. Вратари ДЮСШ № 3 успешно выступили на турнире «Битва вратарей», фигуристы ДЮСШ № 2 показали высокие результаты на Кубке Челябинской области, а самбисты ДЮСШ № 4 привезли множество наград с межрегиональных турниров. Об этом рассказали на официальной странице администрации Кургана.

«В турнире приняли участие 10 вратарей — воспитанников ДЮСШ № 3 города Кургана. Активное участие в турнире в качестве тренеров-наставников юных вратарей приняли тренер по вратарям футбольного клуба „Курган“ Иван Шарапов и вратарь футбольного клуба „Курган“ Волосов Валерий. В прошедшие выходные прошел чемпионат города Кургана по футзалу, где МФК „Курган“ из ДЮСШ № 3 одержал уверенную победу со счетом 7:1», — сообщается на сайте мэрии.

На Кубке Челябинской области по фигурному катанию воспитанники ДЮСШ № 2 заняли призовые места в разных разрядах. Среди самбистов ДЮСШ № 4 спортсмен Николай Прокопьев стал победителем межтерриториального турнира в Свердловской области. На межмуниципальных соревнованиях по самбо в Шумихе несколько курганцев поднялись на пьедестал, включая четырех победителей.

1/6 Молодые курганские спортсмены завоевали награды Фото: сайт администрации города Кургана