Бесплатные купания в бассейне стали доступны курганским заводчанам

С 16 октября бассейн «Олимп» выделяет специальное время для занятий работников Курганмашзавода. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 20.00 до 21.00 заводчане могут пользоваться тремя дорожками. Об этом сообщает администрация завода в своем telegram-канале.

«Списки желающих заниматься формируются. Записаться можно, отправив сообщение на электронную почту bas@kmz.ru. Укажите ФИО, табельный номер, контактный телефон и желаемые дни недели (не больше 2-х в неделю). Для заводчан занятия бесплатные», — говорится в сообщении.

Руководство уточняет, что в конце месяца из заработной платы занимающихся будет высчитан налог (НДФЛ) 13% за каждое посещение. Медицинские справки для посещения бассейна обязательны. Для мужчин они действительны 12 месяцев со дня выдачи, для женщин — 6 месяцев.

С собой, кроме справок, нужно взять средства личной гигиены. Не пустят в бассейн без шапочки для купания, при себе нужно иметь и сланцы.