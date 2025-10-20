В Кургане и Шадринске чуть потеплеет

В Кургане и Шадринске 21 октября ожидается пасмурная погода с небольшими прояснениями. Днем воздух прогреется до +10 градусов. Об этом сообщается в прогнозе.

«В городах 21 октября с утра прогнозируется +1, +2 градуса. Ощущаться будет как -2. Днем будет до +10, +11 градусов. Слабый ветер 1-2 метра в секунду», — говорится на сайте «Яндекс.Погода».

Ранее синоптики предупреждали жителей Кургана и Шадринска о резких перепадах температуры на этой неделе: ночью ожидаются заморозки до -6 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +9. Согласно прогнозу, с 18 по 27 октября в регионе возможны как солнечные дни, так и осадки, а скорость ветра будет достигать 9 метров в секунду.