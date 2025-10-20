Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пьяный лихач из Тюмени задержан полицейскими в курганском округе.Видео

20 октября 2025 в 18:06
Полицейские Курганской области применили оружие для остановки пьяного тюменца

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области полицейские задержали нетрезвого водителя после преследования и стрельбы по колесам машины. До этого мужчина проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться. Об этом сообщили в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Юргамышский».

«Вблизи поселка Юргамыш внимание наряда ДПС привлек автомобиль „Тойота Хайлюкс“, водитель которого допускал нарушения правил дорожного движения и выезжал на полосу встречного движения, создавая непосредственную угрозу для жизни и здоровья других участников движения. Полицейские приняли решение остановить автомобиль, но требования об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. Наряд ДПС начал преследование транспортного средства», — сообщили в полиции.

Полицейские пояснили, что несмотря на неоднократные требования об остановке, а также предупреждения о применении огнестрельного оружия, водитель продолжал скоростное движение, пытаясь скрыться. Автоинспектор был вынужден применить оружие для повреждения колеса иномарки. В результате автомобиль съехал в лес и остановился, водителя задержали.

Задержанным оказался житель Тюменской области 1983 года рождения с 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На него составлено четыре административных протокола, автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. Мужчина получил административный арест на десять суток.


В Курганской области уже не первый раз применяются жесткие меры к водителям, задержанным за вождение в нетрезвом виде. Ранее местные суды назначали виновным административные и уголовные наказания, лишали водительских прав и конфисковывали автомобили, часть которых затем передавалась для нужд участников специальной военной операции.

