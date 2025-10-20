Держитесь подальше: новые вейпшопы в Кургане встревожили местных жителей

В Кургане жители района Энергетики выразили обеспокоенность открытием двух магазинов товаров для курения рядом со школой №40 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители района Энергетики выразили недовольство после открытия сразу двух магазинов товаров для курения вблизи школы №40. Как рассказала читательница URA.RU, одна из торговых точек появилась напротив учебного заведения, а еще одна — неподалеку, на остановке «Гостиница Курган». Обеспокоенность горожан связана с тем, что магазины расположены в непосредственной близости от мест, где учатся дети. Информацию об этом предоставила читательница URA.RU.

По словам местных жителей, до появления новых торговых точек проблему детского курения в районе уже отмечали. Теперь люди опасаются, что доступность вейпов и табачной продукции только усугубит ситуацию. «К сожалению, курящие дети в нашем районе не редкость. А теперь еще прямо напротив средней школы №40 недавно открылся магазин, где продают товары для курения. Да не один — чуть подальше по улице на остановке „Гостиница Курган“ второй открылся», — отметила горожанка.

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлено, что продажа табачной продукции запрещается на расстоянии менее 100 метров по прямой линии от ближайшей границы территории, предназначенной для осуществления образовательной деятельности, при этом не учитываются искусственные и естественные преграды.

Корреспондент проверил примерное расстояние при помощи онлайн-карт. От калитки средней школы до магазина чуть более 100 метров, но точка ближайшей границы учреждения находится ближе — около 80 метров. Магазин и школу разделяет проспект Конституции. Второй магазин находится дальше от школы — более 200 метров, но ближе к местному детскому саду — около 150 метров.