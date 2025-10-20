Вступило в силу: экс-замглавы курганских судебных приставов Леонов остался под стражей
Бывший замначальника курганских приставов Дмитрий Леонов не стал обжаловать арест
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Бывший заместитель начальника курганского УФССП Дмитрий Леонов не стал обжаловать арест по собственному уголовному делу о растрате. Решение об избранной мере пресечения вступило в силу. Об этом корреспондент URA.RU узнал на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.
«Обвиняемый Леонов Д.В. (Ст.160, ч.4 — присвоение или растрата организованной группой или в особо крупном размере). Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. История состояний — вступило в законную силу», — говорится на сайте Басманного суда города Москвы.
Леонов был арестован следом за своей экс-начальницей Ириной Уваровой. После задержания в начале октября их этапировали в Москву, где следователи ГСУ СКР подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу. Леонов просили о более мягкой мере пресечения в виде запрета определенных действий или домашнего ареста, но суд отправил его в СИЗО.
Дело в отношении Ирины Уваровой и Дмитрия Леонова было возбуждено после их задержания 8 октября 2025 года, когда следователи и сотрудники ФСБ провели обыски в УФССП по Курганской области. Оба фигуранта обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата в особо крупном размере или группой лиц, что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас расследование ведет Главное следственное управление СК России.
