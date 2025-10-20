Вступило в силу: экс-замглавы курганских судебных приставов Леонов остался под стражей

Бывший замначальника курганских приставов Дмитрий Леонов не стал обжаловать арест Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывший заместитель начальника курганского УФССП Дмитрий Леонов не стал обжаловать арест по собственному уголовному делу о растрате. Решение об избранной мере пресечения вступило в силу. Об этом корреспондент URA.RU узнал на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

«Обвиняемый Леонов Д.В. (Ст.160, ч.4 — присвоение или растрата организованной группой или в особо крупном размере). Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. История состояний — вступило в законную силу», — говорится на сайте Басманного суда города Москвы.

Леонов был арестован следом за своей экс-начальницей Ириной Уваровой. После задержания в начале октября их этапировали в Москву, где следователи ГСУ СКР подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу. Леонов просили о более мягкой мере пресечения в виде запрета определенных действий или домашнего ареста, но суд отправил его в СИЗО.

