В Кургане на неделю перекроют улицу Куйбышева
В Кургане будет ремонт на улице Куйбышева (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане временно ограничат движение транспорта по улице Куйбышева. Оно будет действовать с 09:00 21 октября до 21:00 28 октября из-за ремонта канализационного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничения коснутся участка в районе дома №159А.
В администрации города пояснили, что меры необходимы для проведения работ на самотечном коллекторе диаметром 1000 мм. «Ограничение движения организовано для обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойного выполнения ремонтных работ», — уточнили в пресс-службе администрации Кургана.
Перекрытие будет в районе дома №159а
Фото: Скрин 2 Гис
Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и задержек. Все ремонтные работы планируется завершить к вечеру 28 октября. Информацию о завершении ограничения движения обещают опубликовать дополнительно.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!