В Кургане на неделю перекроют улицу Куйбышева

В Кургане будет ремонт на улице Куйбышева (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане временно ограничат движение транспорта по улице Куйбышева. Оно будет действовать с 09:00 21 октября до 21:00 28 октября из-за ремонта канализационного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничения коснутся участка в районе дома №159А.

В администрации города пояснили, что меры необходимы для проведения работ на самотечном коллекторе диаметром 1000 мм. «Ограничение движения организовано для обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойного выполнения ремонтных работ», — уточнили в пресс-службе администрации Кургана.

Перекрытие будет в районе дома №159а Фото: Скрин 2 Гис