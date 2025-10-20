Логотип РИА URA.RU
В Кургане на неделю перекроют улицу Куйбышева

20 октября 2025 в 14:36
В Кургане будет ремонт на улице Куйбышева (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане временно ограничат движение транспорта по улице Куйбышева. Оно будет действовать с 09:00 21 октября до 21:00 28 октября из-за ремонта канализационного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничения коснутся участка в районе дома №159А.

В администрации города пояснили, что меры необходимы для проведения работ на самотечном коллекторе диаметром 1000 мм. «Ограничение движения организовано для обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойного выполнения ремонтных работ», — уточнили в пресс-службе администрации Кургана.

Перекрытие будет в районе дома №159а

Фото: Скрин 2 Гис

Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и задержек. Все ремонтные работы планируется завершить к вечеру 28 октября. Информацию о завершении ограничения движения обещают опубликовать дополнительно.

