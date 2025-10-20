Логотип РИА URA.RU
В курганском округе, где ушла мэр, обсуждают нового руководителя, который удивил многих. Инсайд

В Звериноголовском округе обсуждают нового мэра Швидкую
20 октября 2025 в 16:30
В курганском округе выбрали нового мэра

В курганском округе выбрали нового мэра

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Звериноголовский округ (Курганская область) может возглавить Надежда Швидкая, бывший руководитель культурно-оздоровительного центра. Такую информацию обсуждают в округе после отставки прошлого мэра Марины Панкратовой. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к властям округа. 

«Временно руководить Звериноголовским округом по свей вероятности будет Надежда Швидкая — чиновница и супруга местного священника. Она зарекомендовала себя, как отличный управленец», — рассказывают URA.RU источники. 

По открытым данным, ранее Швидкая руководила культурно-оздоровительным центром в Звериноголовском округе. Ее на это место утверждал губернатор Курганской области Вадим Шумков во время своего визита в муниципалитет. До этого Швидкая работала в КОЦ руководителем хозяйственной группы и костюмером.

Корреспондентка URA.RU попыталась получить комментарий у администрации Звериноголовского округа. Журналистке развернутого ответа не дали. Попросили связаться с управделами позже. 

Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовском округе ушла в отставку экс-глава Марина Панкратова. Причиной стали семейные обстоятельства. Отставку приняли депутаты местной думы единогласно. 

