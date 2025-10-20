В курганском округе выбрали нового мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Звериноголовский округ (Курганская область) может возглавить Надежда Швидкая, бывший руководитель культурно-оздоровительного центра. Такую информацию обсуждают в округе после отставки прошлого мэра Марины Панкратовой. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к властям округа.

«Временно руководить Звериноголовским округом по свей вероятности будет Надежда Швидкая — чиновница и супруга местного священника. Она зарекомендовала себя, как отличный управленец», — рассказывают URA.RU источники.

По открытым данным, ранее Швидкая руководила культурно-оздоровительным центром в Звериноголовском округе. Ее на это место утверждал губернатор Курганской области Вадим Шумков во время своего визита в муниципалитет. До этого Швидкая работала в КОЦ руководителем хозяйственной группы и костюмером.

Корреспондентка URA.RU попыталась получить комментарий у администрации Звериноголовского округа. Журналистке развернутого ответа не дали. Попросили связаться с управделами позже.