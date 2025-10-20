В Курганском госпитале выросли доходы от платных услуг

В госпитале Кургана платные услуги получили на тысяч пациентов больше, чем в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном госпитале для ветеранов войн за девять месяцев 2025 года доходы от платных услуг выросли на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество пациентов, обратившихся за платными услугами, увеличилось на тысячу человек или на 14,5%. Об этом URA.RU сообщили в госпитале для ветеранов войн.

«За девять месяцев 2025 года доходы Курганского областного госпиталя для ветеранов войн от платных услуг достигли 70 млн 679 тысяч рублей. Это на 9,5 млн рублей или на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пациентов за этот период составило 8979 человек, что больше на 1142 человека или на 14,5%», — сообщили в госпитале.

Наибольший спрос на платные услуги среди пациентов был в апреле и в сентябре 2025 года. А в марте, мае и августе спрос был ниже, чем в прошлом году. В администрации госпиталя результатами работы гордятся. «Тысячи жителей Курганской области не уехали в другие регионы за платными медицинскими услугами. Они получили высококвалифицированную помощь экспертного класса в Кургане», — отмечает начальник госпиталя Владимир Семенов.

Продолжение после рекламы