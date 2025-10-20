Учитель из курганской школы отметил 105-летний юбилей
Дмитрию Алексеевичу Рохину исполнилось 105 лет
Власти курганского округа поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина села Введенское Кетовского района Дмитрия Алексеевича Рохина. Пенсионеру, который посвятил свою жизнь педагогике, исполнилось 105 лет. Об этом сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских в своем telegram-канале.
«Дмитрий Алексеевич родился 20 октября 1920 года в деревне Нечаевка. В 1939 году после окончания Курганского педагогического училища был направлен на работу учителем физики и математики. С ноября 1941 года воевал в войсках связи. Последнее звание — техник-лейтенант войск связи. Демобилизовался в июле 1949 года», — сообщил Олег Язовских.
Также он отметил, что Дмитрий Алексеевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд», а также знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». Сейчас ветеран проживает в Омске. Вместе с женой Анной Николаевной воспитал четверых детей.
Глава Кетовского округа Олег Язовских выразил пожелания крепкого здоровья юбиляру. Поблагодарил за многолетний добросовестный труд и любовь к Отечеству.
Ранее в Курганской области также чествовали долгожителей и ветеранов: в октябре 2025 года президент России Владимир Путин поздравил жительницу села Казак-Кочердык Пелагею Дмитриевну Банщикову со 100-летием. Она, как и Дмитрий Рохин, внесла значительный вклад в развитие региона и была отмечена государственными наградами за труд и преданность Родине.
- Соотечественник20 октября 2025 19:12Он - настоящий герой нашей страны. 105 лет жизни, и всё это время он посвятил образованию и служению Родине. Нам всем нужно брать с них пример. Я желаю ему крепкого здоровья и благополучия всей семье. Он по-прежнему является нашим живым символом преданности делу!
- Дарья20 октября 2025 19:11Когда читаю о таких людях, как Дмитрий Рохин, я наполняюсь гордостью и благодарностью. Его жизнь - это пример настоящего служения своему народу. Я желаю ему дальнейшей доброй жизни и благодарю за его вклад в образование и патриотизм нашей страны
- Егор20 октября 2025 19:10Просто удивительно, как человек прожил 105 лет, и всё время он был на службе у нашего народа. Его награды говорят о его героизме и преданности не только во время войны, но и на протяжении всей жизни. Я надеюсь, что ещё долгие годы он будет вдохновлять нас на хорошее и делиться своим опытом с молодыми
- Анастасия20 октября 2025 19:09Мне очень приятно, что власти не забыли о таком замечательном человеке, как Дмитрий Алексеевич. Он настоящий пример того, как следует жить и служить Родине. Я желаю ему крепкого здоровья и благодарю за его вклад в образование и патриотизм. Такие люди нам очень дороги
- Валерий20 октября 2025 19:08Я считаю, что ветераны, такие как Дмитрий Рохин, должны быть нашими живыми легендами. Его жизнь - это огромный вклад в историю нашей страны. Желаю ему долгих лет жизни и благодарю за его смелость и самоотверженность. Мы должны гордиться такими людьми и учиться у них.