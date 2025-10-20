Учитель из курганской школы отметил 105-летний юбилей

Дмитрию Алексеевичу Рохину исполнилось 105 лет Фото: tg-канал главы Кетовского округа Олега Язовских

Власти курганского округа поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина села Введенское Кетовского района Дмитрия Алексеевича Рохина. Пенсионеру, который посвятил свою жизнь педагогике, исполнилось 105 лет. Об этом сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских в своем telegram-канале.

«Дмитрий Алексеевич родился 20 октября 1920 года в деревне Нечаевка. В 1939 году после окончания Курганского педагогического училища был направлен на работу учителем физики и математики. С ноября 1941 года воевал в войсках связи. Последнее звание — техник-лейтенант войск связи. Демобилизовался в июле 1949 года», — сообщил Олег Язовских.

Также он отметил, что Дмитрий Алексеевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд», а также знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». Сейчас ветеран проживает в Омске. Вместе с женой Анной Николаевной воспитал четверых детей.

Глава Кетовского округа Олег Язовских выразил пожелания крепкого здоровья юбиляру. Поблагодарил за многолетний добросовестный труд и любовь к Отечеству.