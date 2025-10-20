Губернатор Курганской области объявил планы ремонта дорог на 2026-2027 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в следующем году планируется ремонт дорог в Кургане, Шадринске и еще семи населенных пунктах. Работы затронут Шумиху, Кетово, Петухово, Куртамыш, Глядянское, Варгаши и Белозерское. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде».

«С коллегами свели план ремонтов региональных и муниципальных дорог на 2026\27 годы.<...> Кроме того, поручил сформировать план строительства и ремонта дорожных объектов на 2028\30 годы, исходя из заявок глав округов и обращений населения», — добавил Вадим Шумков.

Так, например, в Кургане в планах отремонтировать участки на улицах: Советская, Кравченко, Красина, Невежина, Некрасовский путепровод. В Шадринске новый асфальт появится на восьми улицах, в селе Кетово обновят четыре улицы, в Петухово три.

