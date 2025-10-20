Жители Кетово (Курганская область) жалуются на ограниченный выбор товаров и неудобства в магазине «Находка» (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ограниченный ассортимент знакомых товаров и неудобные условия для покупателей в магазине «Находка» в селе Кетово (Курганская область) стали причиной, по которой отдельные местные жители не будут совершать регулярных покупок. Об этом URA.RU рассказала местная жительница, посетившая торговую точку. По ее словам, несмотря на привлекательные цены на отдельные позиции, большинство представленных марок оказались неизвестными, а организация пространства вызвала вопросы.

«В основном там продукция фирм, о которых я вообще не слышала, — прокомментировала покупательница. — Молоко, например, не „Першинское“, не „Молоко Зауралья“, не „Глинки“, а неизвестные производители. Единственная знакомая марка — „Первый вкус“. По бытовой химии, прокладкам, пастам — да, есть то, что знаю, а вот продукты питания — почти ничего знакомого. Молочная продукция находится в общем холодильном помещении, туда заходишь и там очень холодно, мне это не понравилось. Просто пройтись и что-то выбрать нереально, сильно холодно».

Посетительница уточнила, что сравнила цены на некоторые позиции: например, кошачий корм Purina One оказался заметно дешевле, чем в привычной для нее «Пятерочке». Также дешевле стоил сыр «Моцарелла для пиццы» Кезского сырзавода — его цена оказалась ниже ста рублей, что значительно выгоднее, чем в других магазинах. При этом по ряду других категорий она не заметила существенной разницы с ценниками в городских сетях. По ее словам, фрукты и мясные продукты также не вызвали доверия из-за отсутствия информации о производителе и маркировке.

В итоге, как отметила собеседница URA.RU, после посещения нового магазина она не решилась приобрести там ни молоко, ни мясо, ни даже муку: ассортимент не внушил ей доверия. В качестве плюсов покупательница отметила только выгоду при покупке отдельных видов корма для животных и сыров, а также бытовой химии. «Продукты питания я бы там, если честно, покупать не стала», — резюмировала местная жительница.

Открытие супермаркета «Находка» в Кетово состоялось в октябре 2025 года — это второй магазин сети в Курганской области, работающий по принципу минимальных цен за счет оптимизации логистики. Ранее сообщалось, что в торговой точке представлен широкий ассортимент товаров, однако покупатели уже отмечали, что большинство продуктовых марок оказались неизвестны, а условия хранения вызывают вопросы. В регионе также работают другие федеральные дискаунтеры, такие как «Светофор», «Доброцен», «Маяк» и «Чижик».





































































