Бывший курганский чиновник уволился с руководящего поста и перешел на работу в суд

Курганский экс-начальник отдела кадров Белозерского округа стал работником суда
20 октября 2025 в 17:30
Экс-начальник отдела кадров мэрии Белозерского округа (Курганская область) стал администратором суда

Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший начальник отдела организационной и кадровой работы администрации Белозерского округа Курганской области Алексей Субботин перешел на работу в судебную систему. Об этом сообщили источники URA.RU, также информация появилась на сайте окружного суда.

«Экс-начальник отдела кадровой работы администрации Белозерского округа ушел с поста. Он назначен на должность администратора Белозерского районного суда», — говорят инсайдеры. Информация о назначении подтверждается на официальном сайте суда. Однако на портале администрации округа данные о кадровых изменениях пока не обновлены — Субботин по-прежнему числится в структуре муниципалитета.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области проходит обновление кадрового состава судебной системы. В нескольких районах региона были назначены новые мировые судьи и администраторы судов.

