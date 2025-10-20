Бывший курганский чиновник уволился с руководящего поста и перешел на работу в суд

Экс-начальник отдела кадров мэрии Белозерского округа (Курганская область) стал администратором суда Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший начальник отдела организационной и кадровой работы администрации Белозерского округа Курганской области Алексей Субботин перешел на работу в судебную систему. Об этом сообщили источники URA.RU, также информация появилась на сайте окружного суда.

«Экс-начальник отдела кадровой работы администрации Белозерского округа ушел с поста. Он назначен на должность администратора Белозерского районного суда», — говорят инсайдеры. Информация о назначении подтверждается на официальном сайте суда. Однако на портале администрации округа данные о кадровых изменениях пока не обновлены — Субботин по-прежнему числится в структуре муниципалитета.