В ХМАО назвали самые популярные имена для новорожденных. Скрин

В ХМАО самыми популярными именами для новорожденных стали Мухаммад и Анна
20 октября 2025 в 13:21
В Югре девочек чаще всего называют Аннами, мальчиков — Мухаммадами

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе чаще всего новорожденных мальчиков называют Мухаммадом, а девочек — Анной. Такие данные опубликованы на официальном портале ЗАГС.

«Среди мальчиков лидирует имя Мухаммад — его получили 305 новорожденных в 2025 году. Среди девочек самое популярное имя — Анна, так назвали 172 ребенка», — сообщили в ведомстве.

Согласно статистике, в тройку популярных женских имен вошли Амина (170) и София (158). Среди мужских на втором месте оказалось имя Михаил (222), на третьем — Александр (191).

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в Югре родители называют детей арабскими именами. Самыми популярными были Мухаммад и Амина.

1/2

Самые популярные женские имена в ХМАО в 2025 году

Фото: https://zags.nalog.gov.ru/analytics/names

