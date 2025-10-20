В ХМАО назвали самые популярные имена для новорожденных. Скрин
В Югре девочек чаще всего называют Аннами, мальчиков — Мухаммадами
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ханты-Мансийском автономном округе чаще всего новорожденных мальчиков называют Мухаммадом, а девочек — Анной. Такие данные опубликованы на официальном портале ЗАГС.
«Среди мальчиков лидирует имя Мухаммад — его получили 305 новорожденных в 2025 году. Среди девочек самое популярное имя — Анна, так назвали 172 ребенка», — сообщили в ведомстве.
Согласно статистике, в тройку популярных женских имен вошли Амина (170) и София (158). Среди мужских на втором месте оказалось имя Михаил (222), на третьем — Александр (191).
Ранее URA.RU писало, что в Югре родители называют детей арабскими именами. Самыми популярными были Мухаммад и Амина.
Самые популярные женские имена в ХМАО в 2025 году
Фото: https://zags.nalog.gov.ru/analytics/names
