Мэр Тюмени выехал в ЛНР
Мэр Тюмени передал гуманитарную помощь подшефному Краснодону
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Глава Тюмени Максим Афанасьев встретился в Луганской народной республике с руководством подшефного Краснодонского округа. Вместе с мэром на новые территории выезжали депутат облдумы Юрий Баранчук и вице-спикер тюменской гордумы Андрей Голоус. Об этом в соцсетях сообщил глава Краснодонского округа Сергей Козенко.
«Поблагодарил Главу города Тюмени Максима Афанасьева и членов делегации за постоянное внимание, поддержку и конкретную помощь, которую Тюмень оказывает Краснодонскому муниципальному округу», — написал Сергей Козенко. Город подарил Краснодону новый микроавтобус для нужд молодежных организаций.
Тюменская область взяла шефство над Краснодонским округом в июле 2025 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Александр Моор встретился с молодежью из ЛНР на форуме «УТРО» в Тюмени.
