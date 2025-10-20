В Ишимском округе избрали главу
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Ишимском округе Тюменской области Сергея Ломовцева избрали главой муниципалитета. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Его переизбрали на третий срок.
«Сегодня на втором заседании думы первого созыва единогласным решением депутатов я был избран главой Ишимского муниципального округа. <...> Принял торжественную присягу в присутствии депутатов думы нашего округа, представителей областной думы в лице депутатов Владимира Анатольевича Ковина и Виктора Александровича Рейна», — написал Ломовцев.
Сергей Николаевич работает в администрации с 2012 года. До 2017-го он был заместителем главы.
Ишимский район, как и большинство муниципалитетов региона, был преобразован в округ в рамках перехода на одноуровневую систему власти (в ее ходе были ликвидированы все сельские думы и сельские администрации). В сентябре во всех новообразованных округах были избраны первые созывы дум, а после там стартовали выборы муниципальных глав, которые завершатся в течение нескольких недель.
