В Ишимском округе избрали главу

Сергей Николаевич работает в администрации с 2012 года

В Ишимском округе Тюменской области Сергея Ломовцева избрали главой муниципалитета. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Его переизбрали на третий срок.

«Сегодня на втором заседании думы первого созыва единогласным решением депутатов я был избран главой Ишимского муниципального округа. <...> Принял торжественную присягу в присутствии депутатов думы нашего округа, представителей областной думы в лице депутатов Владимира Анатольевича Ковина и Виктора Александровича Рейна», — написал Ломовцев.

Сергей Николаевич работает в администрации с 2012 года. До 2017-го он был заместителем главы.

