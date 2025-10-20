Российские чиновники пойдут в «Школу мэров», где их научат помогать гражданам

Участники программы будут перенимать опыт и практики из 10 российских регионов Фото: организаторов образовательной программы «Школа мэров»

В России стартовал очередной этап образовательной инициативы «Школа мэров», реализуемой по поручению российского лидера Владимира Путина. В рамках этой программы чиновников обучают эффективному управлению проектами, ориентированными на повышение качества жизни и оказание поддержки населению. Об этом рассказал заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«„Школа мэров“ запущена по поручению Президента нашей страны Владимира Путина как один из элементов системных решений, которые направлены на развитие компетенций муниципальных служащих. Главная цель курса — применить знания и внедрить новые успешные практики в муниципалитетах, которые представляют слушатели Школы», — сказал Грачев.

По его словам, отбор в школу в этом году был непростым — около четырех человек на место. Таким образом, более 100 участников примут участие в обмене опытом и освоении передовых методик на территории десяти субъектов РФ, включая Москву и Московскую область, а также Тюменскую, Воронежскую, Ленинградскую, Владимирскую, Ярославскую, Липецкую, Свердловскую области и Пермский край.

Первый модуль для пятого и шестого потоков, посвященный национальным целям развития и современным технологиям управления, будет проходить в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках программы для участников запланированы встречи с главами городов и регионов, представителями правительства России, руководством администрации президента РФ, а также с другими ведущими фигурами в сфере государственного управления.

«Программа „Школа мэров“ создавалась как современная управленческая школа для тех, кто готов менять жизнь на местах к лучшему, поэтому каждый учебный модуль включает в себя реальные практики и вызовы. В реализации программы нас поддерживают представители администрации президента, правительства Российской Федерации, федеральные министры, действующие главы регионов с опытом муниципальной службы, а также главы госкорпораций, практикующие эксперты в своих областях», — отметил директор ВШГУ Президентской академии Олег Кондратенко.

В ходе лекций первого модуля участники «Школы Мэра» узнают больше о системе публичной власти в России, о ключевых тенденциях регионального и муниципального развития в РФ, о новой стратегии пространственного развития, основных рисках и инструментах управления пространственным развитием. Кроме того, большое внимание будет уделено возможностям искусственного интеллекта и клиентоцентричности в государственном и муниципальном управлении.

«Главы муниципалитетов — это специалисты-универсалы: люди, умеющие вести хозяйство, развивать экономику, решать социальные проблемы, создавать комфортные условия для жителей. Обучение в рамках программы „Школа мэров“, которая разработана по поручению президента, позволяет приобретать необходимые знания и навыки, а самое главное — получать практический опыт, формировать эффективные команды, способные решать сложные государственные задачи», — рассказала сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

В рамках модуля для участников предусмотрены панельные дискуссии, затрагивающие вопросы развития умных городов, а также компетенции, необходимые современным руководителям муниципалитетов. Кроме того, запланированы практические визиты в Ситуационный центр Москвы, Центр управления Комплекса городского хозяйства столицы и в правительство Москвы.