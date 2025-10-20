В Тюмени задержали мужчину за призывы к терроризму в Telegram
Ему грозит до семи лет лишения свободы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жителя Тюмени задержали за публичные призывы к терроризму в Telegram. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Тюменской области. Мужчина публиковал соответствующие материалы в открытом канале мессенджера.
«По версии следствия, подозреваемый публично призывал к осуществлению террористической и экстремистской деятельности в мессенджере Telegram. Следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет)», — сообщило издание «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу.
Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области задержан мужчина по подозрению в совершении государственной измены. По версии следствия, он оказывал финансовую поддержку иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!