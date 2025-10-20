«85 рублей за литр»: в УФАС начали проверку цен на бензин в тюменском округе

Для экономии жители ездят за топливом в соседний округ Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюменской области управление ФАС начало проверку информации о завышенных ценах на топливо в Армизонском округе. Основанием для расследования стали жалобы местных жителей на стоимость бензина — на единственной местной автозаправке она достигла 85 рублей за литр. Об этом стало известно журналистам.

«В настоящее время Тюменским УФАС России рассматривается обращение гражданина о повышении стоимости бензина в Армизонском районе. В случае, если по результатам рассмотрения обращения в действиях участников рынка нефтепродуктов будут установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, управлением будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили изданию «Тюменская область сегодня» в пресс-службе УФАС.