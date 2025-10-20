«85 рублей за литр»: в УФАС начали проверку цен на бензин в тюменском округе
Для экономии жители ездят за топливом в соседний округ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Тюменской области управление ФАС начало проверку информации о завышенных ценах на топливо в Армизонском округе. Основанием для расследования стали жалобы местных жителей на стоимость бензина — на единственной местной автозаправке она достигла 85 рублей за литр. Об этом стало известно журналистам.
«В настоящее время Тюменским УФАС России рассматривается обращение гражданина о повышении стоимости бензина в Армизонском районе. В случае, если по результатам рассмотрения обращения в действиях участников рынка нефтепродуктов будут установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, управлением будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили изданию «Тюменская область сегодня» в пресс-службе УФАС.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени начали вводить ограничения на продажу бензина. Где-то для автолюбителей установили лимит, а где-то и вовсе отказывают в продаже физлицам. Например, в сети заправок Н-1 топливо продают, но ограниченно. Так, за один раз нельзя залить больше 30 литров АИ-92 или АИ-95.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!