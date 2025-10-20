Разгуливающие по городу дикое животное заметили тюменцы

Животное разгуливало около жилых домов Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В районе Тюменской Слободы местные жители заметили лисицу. Этой информацией очевидцы поделились в местных социальных сетях.

«Рыжая гостья в Тюмени разгуливает в районе Слободы. Оказывается, подобные встречи совсем не удивляют местных жителей. В этом районе уже видели и сов, и зайцев», — отметили в сообществе «Тюмень с огоньком».

Согласно данным URA.RU, в Госохотдепартамент Тюменской области не поступали сообщения о проблеме с лисой. Ловить ее специалисты также не отправлялись. Есть вероятность, что она просто убежала в лесополосу.

Продолжение после рекламы