Разгуливающие по городу дикое животное заметили тюменцы
Животное разгуливало около жилых домов
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
В районе Тюменской Слободы местные жители заметили лисицу. Этой информацией очевидцы поделились в местных социальных сетях.
«Рыжая гостья в Тюмени разгуливает в районе Слободы. Оказывается, подобные встречи совсем не удивляют местных жителей. В этом районе уже видели и сов, и зайцев», — отметили в сообществе «Тюмень с огоньком».
Согласно данным URA.RU, в Госохотдепартамент Тюменской области не поступали сообщения о проблеме с лисой. Ловить ее специалисты также не отправлялись. Есть вероятность, что она просто убежала в лесополосу.
Ранее в Тюменской области местные жители обнаружили свалку биологических отходов. Так, в лесу под Винзилями неизвестные оставили гнить туши животных. Их оперативно уничтожили специалисты.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!