Разгуливающие по городу дикое животное заметили тюменцы

Разгуливающую по городу лису заметили жители Тюменской Слободы
20 октября 2025 в 21:20
Животное разгуливало около жилых домов

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В районе Тюменской Слободы местные жители заметили лисицу. Этой информацией очевидцы поделились в местных социальных сетях. 

«Рыжая гостья в Тюмени разгуливает в районе Слободы. Оказывается, подобные встречи совсем не удивляют местных жителей. В этом районе уже видели и сов, и зайцев», — отметили в сообществе «Тюмень с огоньком».

Согласно данным URA.RU, в Госохотдепартамент Тюменской области не поступали сообщения о проблеме с лисой. Ловить ее специалисты также не отправлялись. Есть вероятность, что она просто убежала в лесополосу.   

Ранее в Тюменской области местные жители обнаружили свалку биологических отходов. Так, в лесу под Винзилями неизвестные оставили гнить туши животных. Их оперативно уничтожили специалисты.

