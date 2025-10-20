Тюменцам предложили решить, на что пойдет новый туристический сбор
Голосование проходит на портале «Я решаю!»
В Тюмени введут туристический налог, который позволит увеличить доходы бюджета города на 45 миллионов рублей. Горожанам предложили выбрать, на что направят эти деньги. Голосование проходит на портале «Я решаю!», сообщили в мэрии.
«Тема туристического налога активно обсуждается в Тюмени и скоро будет вынесена на заседание городской Думы. Хотим познакомить вас с основными деталями и узнать ваше мнение на портале „Я решаю!“. Сейчас рассматривается несколько вариантов, на что направить эти средства», — рассказали в мэрии.
Среди обсуждаемых направлений — создание и обслуживание бесплатных общественных туалетов, развитие мурального искусства, организация архитектурной подсветки исторических зданий, озеленение парков и установка малых архитектурных форм. Сбор будет входить в стоимость размещения в гостиницах, на базах отдыха, в кемпингах и санаториях. Владельцы данных объектов должны будут перечислять собранный налог в бюджет ежеквартально.
Ранее URA.RU писало, что в случае принятия налога доход бюджета может вырасти от 45 миллионов рублей в 2026 году до 90 миллионов в 2029-ом. Введение сбора также позволит сформировать «стабильный источник собственных доходов».
