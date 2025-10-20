В Тюмени участники проекта «Боевой кадровый резерв» прошли курс госуправления
следующий этап обучения начнется в декабре текущего года
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени завершился первый этап проекта «Боевой кадровый резерв». Участники и ветераны СВО получили знания в области государственной политики и управления. Об этом в соцсети поделился губернатор региона Александр Моор.
«Подвели итоги первого этапа образовательной программы. Участники проекта получили качественные современные знания в такой сфере, как государственная политика и система госуправления», — сообщил Моор в своем telegram-канале.
По итогам обучения было пройдено тестирование. Участники справились с ним со средним результатов в 90%. Второй этап должен стартовать в декабре 2025 года, подчеркнул Моор. На нем бойцы и ветераны получат знания в области экономики и финансов.
