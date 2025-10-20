В Тюмени участники проекта «Боевой кадровый резерв» прошли курс госуправления

следующий этап обучения начнется в декабре текущего года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени завершился первый этап проекта «Боевой кадровый резерв». Участники и ветераны СВО получили знания в области государственной политики и управления. Об этом в соцсети поделился губернатор региона Александр Моор.

«Подвели итоги первого этапа образовательной программы. Участники проекта получили качественные современные знания в такой сфере, как государственная политика и система госуправления», — сообщил Моор в своем telegram-канале.