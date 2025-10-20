«Все персонажи падают на дно»: что нужно знать о сериале «Константинополь» с Устюговым

«Константинополь» — российский историко-драматический сериал о судьбах русских эмигрантов в 1920-х годах Фото: Кадр из фильма «Константинополь», реж. Сергей Чекалов, «ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета

Телеканал НТВ объявил дату премьеры исторической драмы «Константинополь», главные роли в которой исполнили Александр Устюгов и Оксана Акиньшина. Масштабный проект о судьбах русских эмигрантов после революции выйдет в конце октября. Новый сериал обещает стать одним из самых амбициозных телевизионных проектов осени. Зрители увидят захватывающую историю полковника Нератова, который теряет все в Гражданской войне и начинает новую жизнь в Константинополе. Подробнее о сюжете, актерах и создании исторической драмы в материале URA.RU.

О чем сериал «Константинополь»: сюжет и исторический контекст

События сериала разворачиваются в ноябре 1920 года, когда тысячи русских беженцев после поражения армии Врангеля были вынуждены покинуть Крым и искать спасения в Константинополе. Главный герой — белогвардейский офицер Сергей Нератов (Александр Устюгов), морально сломленный человек, потерявший в революцию и Гражданскую войну все самое дорогое: Родину, армию, жену и детей.

Прибыв в Константинополь, Нератов сталкивается с суровой реальностью, где русские эмигранты считаются людьми «второго сорта» и вынуждены бороться за выживание. Принципиальный офицер становится во главе русской общины и пытается противостоять местным бандитам, турецким властям и оккупационной администрации Антанты, чтобы отстоять право соотечественников на достойную жизнь.

Среди персонажей, с которыми сводит судьба главного героя — овдовевшая баронесса Екатерина Дикова (Оксана Акиньшина), вынужденная пойти на панель, чтобы прокормить сына. Вступившись за нее, Нератов наживает себе первого серьезного врага в чужом городе — местного сутенера.

1/2 Александр Устюгов — Сергей Нератов (главная роль) Фото: Кадр из фильма "Константинополь", реж. Сергей Чекалов, «ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета

Главные роли в историческом проекте исполнили известные российские актеры:

Александр Устюгов — Сергей Нератов, бывший белогвардейский полковник

— Сергей Нератов, бывший белогвардейский полковник Оксана Акиньшина — Екатерина Дикова, вдова русского барона

— Екатерина Дикова, вдова русского барона Кирилл Кяро — доктор Бородаевский

— доктор Бородаевский Вячеслав Чепурченко — Ремнев, бывший белогвардейский офицер, ставший жиголо

— Ремнев, бывший белогвардейский офицер, ставший жиголо Сергей Марин — Петр Саблин, коммерсант

В сериале также снялись Ксения Трейстер (Серафима), Вольфганг Черни (Кирпит, бывший солдат, участник подпольных боев), Юлия Витрук, Алексей Варущенко, Азамат Нигманов, Лера Горин, Дирк Мартенс, Бен Пух, Мартин Джон Кук, Глеб Шевнин, Валерий Сторожик и Карэн Бадалов.

В интервью Оксана Акиньшина отметила: «У всех актрис здесь невеселые роли, да и вообще все персонажи в этом сериале в каком-то смысле падают на дно. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Но одиноким женщинам всегда сложнее в мужском мире».

Когда и где смотреть «Константинополь»: даты премьеры и платформы

Премьера сериала состоится 30 октября 2025 года — в онлайн-кинотеатре «Иви», 3 ноября 2025 года — на телеканале НТВ Фото: Кадр из фильма «Константинополь», реж. Сергей Чекалов, «ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета

Премьера всех 10 серий сериала состоится 30 октября 2025 года в онлайн-кинотеатре IVI. Телевизионная аудитория сможет увидеть проект с 3 ноября 2025 года на телеканале НТВ.

Проект рассчитан на зрителей старше 16 лет. Продолжительность каждой серии составляет 50 минут.

1/2 По сюжету Нератов приезжает в Константинополь вместе с оставшимися в живых военнослужащими армии Врангеля Фото: Кадр из фильма "Константинополь", реж. Сергей Чекалов, «ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета

Сериал «Константинополь» создан компанией «Вайт Медиа» при поддержке Института развития интернета. Производство осуществлялось по заказу АО «Телекомпания НТВ» и онлайн-кинотеатра IVI.

Над проектом работали:

Режиссер: Сергей Чекалов

Сценаристы: Алексей Мизгирев, Анастасия Максимова, Владлен Максимов

Оператор: Станислав Шарков

Композитор: Александр Вартанов

Продюсеры: Тимур Вайнштейн, Юлия Сумачева

Креативный продюсер IVI: Александра Макарьева

Исполнительный продюсер: Ксения Соколова

Интересно, что сценарий сериала был написан еще в 2017 году, но производство было остановлено из-за недостаточного финансирования. Съемки начались только в июне 2024 года.

1/2 Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку Фото: Кадр из фильма "Константинополь", реж. Сергей Чекалов, «ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета

Съемки сериала проходили в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку. Именно улицы столицы Азербайджана стали декорациями для событий, происходящих в Константинополе начала 1920-х годов. По словам создателей, современный Стамбул оказался слишком модернизированным, чтобы использовать его в качестве основной локации для исторического сериала.

На съемочной площадке работали исторические и военные консультанты, чтобы обеспечить максимальную достоверность событий и деталей. В одном из эпизодов для съемок сцен с беженцами на корабле был даже построен специальный корабль на озере на границе с Финляндией.

Музыка и звуковое оформление сериала «Константинополь»

Изначально проект носил рабочее название «Изгои», что отражало судьбу его героев Фото: Кадр из фильма «Константинополь», реж. Сергей Чекалов, «ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета

Особого внимания заслуживает музыкальная составляющая проекта. Композитором сериала выступил Александр Вартанов. Кроме того, исполнитель главной роли Александр Устюгов, известный своим музыкальным талантом, написал более 10 композиций для «Константинополя».

