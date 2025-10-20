Харитон и Лилит: в Тюменской области назвали редкие имена для новорожденных
Самым популярным женским именем стала София
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюменской области на 20 октября 2025 года самым необычным именем у новорожденных девочек стала Лилит, а у мальчиков — Харитон. Такими данными поделился информационно-аналитический портал ЗАГС.
«По данным на 20 марта 2025 года самыми редкими именами среди девочек в Тюменской области стали Лилит, Эмалия, Имилия, Нане и Нусайба. Среди мальчиков в список редких имен вошли — Харитон, Давуд, Ранис, Фаниль, Бинйамин», — сообщается на сайте.
Также был озвучены самые популярные имена новорожденных в регионе за аналогичный период. София, Мария, Анна, Ева и Варвара — так чаще всего родителей называли девочек, а мальчиков — Михаил, Александр, Артем, Роман и Лев.
